وزير المالية: أزمة كورونا ستقوي اقتصاد مصر

11 أغسطس 2020 - 10:40 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، مؤكدًا أن إثراء الحياة النيابة إثراء لمستقبل مصر.



وتمنى معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، التوفيق للأفضل وأن نرى مجلس شيوخ داعم للحياة البرلمانية وداعم لقوانين تساعد الدولة، خصوصًا وأن الدولة مرت بمرحلة إصلاح جيدة واليوم تجنى مصر ثمارها.



وأوضح وزير المالية، أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تصنف بالسلب من قبل المؤسسات الدولة بفضل القيادة السياسية التي كان لديها استعدادات لاتخاذ إجراءات جريئة وشعب واعي تحمل تبعات هذا الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة استطاعت أن تتحمل أزمة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري لم ينكسر من الأزمة.

