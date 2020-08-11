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نقيب الموسقيين:"نعاني بشدة ومش قادرين نكمل"

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هاني شاكر
هاني شاكر

المصريون ـ متابعات

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وجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناشده خلالها بالنظر إلى وضع الموسيقيين الذين يعانون الآن بسبب عدم عودتهم للعمل منذ تفشى جائحة كورونا.
وتابع:"مش قادرين نكمل..الوضع بقى صعب جداً..أحنا الفئة الوحيدة اللى لسا مشتغلناش حتى الآن".
وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: "قلبي بيوجعني على أولادى الموسيقيين.. أنا بوجه صرخة للأب الأكبر رئيس الوزراء نظرة أب لأولاده الموسيقيين بيعانوا وبيموتوا.. منذ 6 أشهر لا يوجد موارد للنقابة.. كل الناس اشتغلت إلا الموسيقيين".
واستكمل نقيب الموسيقيين: "لابد أن ننظر بعين الاعتبار لوضع الموسيقيين ووضع ضوابط صارمة على المخالفين..أنا حاطط أيدى على قلبى لأن الأعداد بتزيد..ولو قلت للناس انتظروا لحد ما الموجة التانية تعدى هنكون خلصنا قبلها".

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