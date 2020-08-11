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الإبراشى: لدينا كسل انتخابى يجب أن نتخلص منه

الحياة السياسية

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن  مجلس الشيوخ وهو استكمال لمؤسسات الدولة، وهو مجلس حكماء يقدم أفكاراً من خلال المناقشات الجادة، وتابع:"يقدم الأفكار والنصائح والحكمة بما يسهم فى خدمة مؤسسات الدولة المصرية.. وأعلم أن عندنا أرث قديم يتعلق بالكسل الانتخابى وأن صوت المواطن لن يفرق فى شئ ولكن لدينا فرصة غداً لاختيار الأسماء التى تليق بمجلس الحكماء".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تخلصنا من جزء كبير من السلبية تجاه الاستحقاقات الدستورية عقب 30 يونيو، ولكن مازال جزء منها مازال موجود لدى البعض حتى الآن، وعلينا التخلص من ذلك، ولدينا فرصة غداً.
وأكد "الإبراشى"، أن  ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة والوزراء للإدلاء  بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، تعد رسالة إلى العالم، بأن مصر  تستكمل مؤسساتها النيابية رغم كافة التحديات.

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