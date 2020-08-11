هاني شاكر: انفجار بيروت أحزن العالم العربي كله

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قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك حزن كبير يعم العالم العربي، على خلفية تفجير مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي، بسبب حجم الدمار والخراب الذي طال العاصمة اللبنانية فضلاً عن الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الحادث إلى جانب المصابين.
وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن انفجار مرفأ بيروت  كما أشبه بـ"قنبلة نووية".
وتابع: "الحدث أثر في العالم العربي كافة، وداخلنا حزن كبير مما حدث في لبنان"، مشدداً على أن لبنان أكبر من أي صراع طائفي.
ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الشعب اللبناني يحب الحياة والمرح وما تعرض له يعد حادث مؤلم، وبخاصة أن المواد التي أدت إلى وقوع الكارثة  متواجدة في المرفأ منذ 6 سنوات، وتابع: "أنا مستغرب".

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