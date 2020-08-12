ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

12 أغسطس 2020 - 12:00 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن على الشعب الأمريكي تعلم اللغة الصينية، حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج في إحدى المحطات الإذاعية الأمريكية، حيث انتقد فيه موقف منافسه الديمقراطي بايدن من الصين.

وقال ترامب، "إذا لم أفز في الانتخابات القادمة، فإن الصين ستستولي على الولايات المتحدة، وسيتعيّن على الأمريكيين تعلم التحدث بالصينية".









وأضاف "علاقتي كانت وثيقة بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ولم تعد جيدة بعد، لأنهم لم يفعلوا اللازم بخصوص كورونا"، مشيرا لعدم تواصله مع "شي" منذ فترة طويلة.







