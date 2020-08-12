  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:34 ص
Advertisements
بحث متقدم
خالد منتصر

خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

بن سلمان

تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

أبو تريكة

مجدي عبد الغني يفاجيء الجميع بتصريحات مثيرة عن أبو تريكة

ساويرس

ساويرس يثير الجدل: عندك حق .. الخائن رخيص

بايدن

ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة: معاقبة الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يكشف سر صمود الاقتصاد المصري

كورونا في مصر

هذا هو سر زيادة إصابات فيروس كورونا في مصر

هاني شاكر وفلوكس

هاني شاكر يفتح النار على أحمد فلوكس.. ما السر !

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

ساويرس يثير الجدل: عندك حق .. الخائن رخيص

الصفحة الأخيرة

ساويرس
ساويرس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

#

مع كلب.. أحمد مكي يثير الجدل بصورة جديدة

#

من "العشق الممنوع"..مسلسل برمضان يثير الجدل بتقليده مشهد تركي

#

علي غزلان يثير الجدل عن منة عرفة: عزباء؟!

ساويرس

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس مقالا يتحدث عن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه وتم افتعال مشكلة بداخله واستبعاده منه.

وقال أحد المتابعين لساويرس في تغريدة: انتخابات الشيوخ هي رصاصة الرحمة علي حزب بالفعل ميت أكلينيكيا منذ 4 اربع سنوات.

و رد ساويرس قائلا: عندك حق للاسف ...الخائن رخيص و رخص الحزب معه .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شئ مذل
» نقيب الموسقيين:"نعاني بشدة ومش قادرين نكمل"
» القبض على قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى
» كورونا.. إصابات إسبانيا تعاود الارتفاع
» فرحة عارمة في مدينة الملك سعود بعد تراجع إصابات "كورونا"
» صور وابعت.. أحمد موسى يدعو المواطنين لهذا الأمر
» كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى 166 ألف حالة
» الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا
» كورونا يواصل توحشه في العراق
» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة