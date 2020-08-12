تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

أحمد عادل شعبان
كشف الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسباب الحملة التي تشنها دولتي قطر وتركيا وإيران ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال الحمد في تغريدة عبر تويتر: لماذا كل هذه المرارة من محمد بن سلمان،من قبل تركيا وايران،وقيام قطر بالبث؟ ببساطة،لأن السعودية اليوم هي من يقف في وجه أطماعهم الإمبراطورية.
وأضاف: بسقوط السعودية،يخلو لهم الجو في التوسع،حتى مع وجود إسرائيل كقوة إقليمية تسعى لمصلحتها،ودعكم من شعارات الدين والفضيلة.
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