  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:34 ص
Advertisements
بحث متقدم
خالد منتصر

خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

بن سلمان

تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

أبو تريكة

مجدي عبد الغني يفاجيء الجميع بتصريحات مثيرة عن أبو تريكة

ساويرس

ساويرس يثير الجدل: عندك حق .. الخائن رخيص

بايدن

ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة: معاقبة الأندية المخالفة للإجراءات الاحترازية

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يكشف سر صمود الاقتصاد المصري

كورونا في مصر

هذا هو سر زيادة إصابات فيروس كورونا في مصر

هاني شاكر وفلوكس

هاني شاكر يفتح النار على أحمد فلوكس.. ما السر !

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بن سلمان: تأجيل هذا الأمر لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

#

تركي آل الشيخ ينشر فيديو نادرا للأمير محمد بن سلمان في طفولته

#

تركي الحمد لمستشار مرسي: ناقص تقول بن سلمان مسئول عن حرب البسوس

#

تركي آل الشيخ ينشر صورة سلمان والسيسي: أمن مصر خط أحمر

بن سلمان

كشف الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسباب الحملة التي تشنها دولتي قطر وتركيا وإيران ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الحمد في تغريدة عبر تويتر: لماذا كل هذه المرارة من محمد بن سلمان،من قبل تركيا وايران،وقيام قطر بالبث؟ ببساطة،لأن السعودية اليوم هي من يقف في وجه أطماعهم الإمبراطورية.

وأضاف: بسقوط السعودية،يخلو لهم الجو في التوسع،حتى مع وجود إسرائيل كقوة إقليمية تسعى لمصلحتها،ودعكم من شعارات الدين والفضيلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شئ مذل
» نقيب الموسقيين:"نعاني بشدة ومش قادرين نكمل"
» القبض على قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى
» كورونا.. إصابات إسبانيا تعاود الارتفاع
» فرحة عارمة في مدينة الملك سعود بعد تراجع إصابات "كورونا"
» صور وابعت.. أحمد موسى يدعو المواطنين لهذا الأمر
» كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى 166 ألف حالة
» الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا
» كورونا يواصل توحشه في العراق
» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة