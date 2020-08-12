تركي الحمد: لهذه الأسباب تشن قطر وتركيا حملتها ضد بن سلمان

12 أغسطس 2020 - 06:18 ص

كشف الكاتب السعودي تركي الحمد عن أسباب الحملة التي تشنها دولتي قطر وتركيا وإيران ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وقال الحمد في تغريدة عبر تويتر: لماذا كل هذه المرارة من محمد بن سلمان،من قبل تركيا وايران،وقيام قطر بالبث؟ ببساطة،لأن السعودية اليوم هي من يقف في وجه أطماعهم الإمبراطورية.



وأضاف: بسقوط السعودية،يخلو لهم الجو في التوسع،حتى مع وجود إسرائيل كقوة إقليمية تسعى لمصلحتها،ودعكم من شعارات الدين والفضيلة.

