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خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

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خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

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خالد منتصر
خالد منتصر

أحمد عادل شعبان

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خالد منتصر

لقاح كورونا

تهكم الدكتور خالد منتصر على إعلان روسيا التوصل إلى لقاح كورونا زاعما أن الدكتور زغلول النجار له دور في إنتاج اللقاح.

وقال في تغريدة ساخرة:كيف توصل د زغلول إلى اللقاح؟، أثناء وجوده في المعمل وجد ذبابة مريضة بكوفيد، تأكدالبروفيسور أن على أحد الجناحين الفيروس وع الآخر وجد اللقاح المضاد.

وأضاف: بكى الرئيس بوتين حتى إبتلت لحيته ، ونطق كل أعضاء الحزب الشيوعي بالشهادتين ،وسينزل اللقاح الشرعي إلى الأسواق تحت إسم " ذبابهميسين".

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