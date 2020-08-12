خالد منتصر: زغلول النجار توصل للقاح كورونا وبوتين بكى حتى ابتلت لحيته

12 أغسطس 2020 - 06:25 ص

تهكم الدكتور خالد منتصر على إعلان روسيا التوصل إلى لقاح كورونا زاعما أن الدكتور زغلول النجار له دور في إنتاج اللقاح.



وقال في تغريدة ساخرة:كيف توصل د زغلول إلى اللقاح؟، أثناء وجوده في المعمل وجد ذبابة مريضة بكوفيد، تأكدالبروفيسور أن على أحد الجناحين الفيروس وع الآخر وجد اللقاح المضاد.



وأضاف: بكى الرئيس بوتين حتى إبتلت لحيته ، ونطق كل أعضاء الحزب الشيوعي بالشهادتين ،وسينزل اللقاح الشرعي إلى الأسواق تحت إسم " ذبابهميسين".