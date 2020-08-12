تدوينة مثيرة لمشاري راشد: هؤلاء مطرودون من رحمة الله

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مشارى راشد

ملعون

المطرودين

رحمة الله

 قال القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد إن الأحاديث النبوية أشارت إلى الكثيرين المطرودين من رحمة الله، بسبب ما اقترفوه من ذنوب ومعاص.

وأضاف مشاري راشد على حسابه في تويتر : " أحاديث في الطرد من رحمة الله لعن الله : من لعن والديه من ذبح لغير الله من آوى محدثًا.. من مثَّل بالحيوان..  شارب الخمر وساقيها وبائعها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه..  وآكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه..  والسارق والراشي والمرتشي..  المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء".

وتفاعل العديد من متابعيه مع تدوينته، حيث علق أحدهم :" كلهم سينالون عقاب في الدنيا والآخرة.. الله يمهل ولا يهمل".

وعلق آخر :" من آوى محدثا المحدِث الذي أحدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه أمر الله وحد الله داخل في اللعنة وهكذا من أوجد البدع وحماها يدخل في اللعنة نسأل الله العافية".

كما  علق آخر: "وأضف إليهم يا مولانا:  قل لعن الله من سب أبوبكر وعمر وعثمان وعائشة وآل بيت رسول الله الكرام.. قل لعن الله الشيعة ومن شايعهم ومن نصرهم ومن أيدهم . قل لعن الله من شكك فى سنة رسول الله من أجل حفنة من الدولارات لإرضاء حاكم أو ولي .


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