» صادم.. تويتر يفاجئ مستخدميه بهذا الأمر

12 أغسطس 2020 - 09:32 ص

في تطورات جديدة لشركة تويتر ، تدرس حاليا فكرة فرض رسوم اشتراك على المستخدمين.

يأتي هذا بعد ما ذكرته الألمانية عن نيد سيجال الرئيس التنفيذي للشركة أن هذه الدراسة مازالت في مرحلتها الأولى مضيفا أنه من المهم فعلا لضمان استدامة نشاطنا إيجاد مصادر إيرادات غير الإعلانات.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء يقول سيجال : "لا نشعر بوجود أي قيود عندما نفكر في هذه الفرصة فرض رسوم اشتراك.. ولا أريدكم أن تفكروا كذلك أيضا".

وأضاف أنه مع وجود جمهور كبير، وفي ظل ظروف خلت فيها مدرجات الاستادات من الجماهير، حيث يجب إعادة النظر في مواجهة لوحات الإعلانات والنظم السابقة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا حاليا في قلب المحادثات مع ملاك المحتوى المنشور على موقع تويتر حول كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتواهم.