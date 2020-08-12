» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
أتلانتا إيطاليا X باريس سان جيرمان - - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
الدوري التونسي
الترجي X الصفاقسي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 1 .
النادي البنزرتي X النجم الساحلي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 2 .
شبيبة القيروان X الأفريقي - 08:00 مساءً - Television Tunisienne 1 .
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