» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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دورى ابطال

تقام اليوم عدد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

أتلانتا إيطاليا X باريس سان جيرمان - - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

الدوري التونسي

الترجي X   الصفاقسي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 1 .

النادي البنزرتي X   النجم الساحلي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 2 .

شبيبة القيروان X الأفريقي - 08:00 مساءً - Television Tunisienne 1 .


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