» أول رد فعل أمريكي حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا

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روسيا

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كورونا

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في أول رد فعل أمريكي علي إعلان روسيا إنتاج لقاح لكورونا، ادعى كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، أنه يمكنهم تقديم عدة نسخ من اللقاح ضد كورونا دفعة واحدة خلال الأسبوع المقبل.
 وأشار فوسي إلى أن الأطباء الأمريكيين غير متأكدين من فعالية اللقاح الروسي وسلامته، كما شكك فوسي فيما إذا كانت روسيا قد اختبرت اللقاح بشكل صحيح.
وقال الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، في إفادة صحفية يوم أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، في وقت سابق أيضا، أنه من المخطط أن تنتج روسيا عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.

ووفقا له، سيعتمد حجم الإنتاج على احتياجات نظام الرعاية الصحية. كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" في شهر  سبتمبر المقبل.

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