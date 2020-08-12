» "كورونا" تضرب صفوف "أتلتيكو مدريد"

12 أغسطس 2020 - 09:59 ص

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، إصابة لاعبي فريقه الأول لكرة القدم أنخيل كوريا وشيمي فيرساليكو بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام من مواجهة الفريق ضد آر بي لايبزيج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن فريق السيدات بدوره تعرض لـ 5 إصابات بالفيروس القاتل، وذلك قبل 10 أيام من مُباراة الفريق المرتقبة ضد برشلونة في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأشار التقرير نقلًا عن بيان الروخوبلانكوس إلى أن الحالات الخمس تم عزل كل منهن في المنزل، وأن جميعهن لا يُعانين من أي أعراض، وشدد البيان على أن المُصابات على تواصل مع الطاقم الطبي للنادي، وذكر التقرير أن اللاعبات سيخضعن لاختبارٍ جديد في الأيام القادمة.