مستشار الرئيس: الكلام واضح الموجة الأولى لسه مخلصتش

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كورونا

مستشار الرئيس

عوض تاج الدين

الموجة الأولى

"الموجة الأولى لم تنتهِ"، كان هذا رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية والصحة، حول ما يتم تداوله من موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"ئش: "إحنا منقدرش نتكلم في مصر عن موجة ارتدادية أو موجة ثانية من المرض لسبب بسيط جدا هو إن الموجة الأولى لم تنتهِ يعني أنا بقول لما يختفي المرض أو يقل ويبدأ يظهر بكثافة أقول فيه موجة ارتدادية".

وتابع مستشار الرئيس: "إحنا لغاية أيام العيد كان العدد مية وشوية وهو زاد سنة وأنا متوقع إن الزيادة تحدث لعدة أسباب وده حصل في أجازة عيد الفطر لأن إحنا عندنا حركة داخلية شديدة في الأعياد وناس كتير بتسافر من القاهرة للأرياف والنجوع والقرى عشان العائلات والزيارات وبرضه عشان الكثافة في السواحل وعدد ضخم وفيه تجمعات حصلت رغم إن الدولة منعت استخدام الشواطئ والناس برضه بتقعد مع بعضيها".

واستطرد في حديثه: "لحد دلوقتي مفيش زيادة في الوفيات لأن شدة المرض وحدته قلت وأنا على تواصل مع الزملاء وعندي ردود واضحة إن عدد الحالات المترددة قلّت والحالات البسيطة كترت والحالات اللي محتاجة مستشفى أو عناية قلت قوي".

كما كشف مستشار الرئيس عن سبب فتح عدد من مستشفيات العزل مرة أخرى، منوها أن ذلك من أجل الاحتراز والاستعداد باستمرار، مشددا على استمرار جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الوباء.


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