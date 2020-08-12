» بعد ضجة.. العثور على جثث شباب بالسعودية

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وكالات- الدويني فولي

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السعودية

جثث

أخبار السعودية

شباب

عثرت فرق الدفاع المدني ومتطوعون في المملكة العربية السعودية على جثث الشبان الأربعة، الذين فقدوا الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل بجازان، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.
وكان الشباب الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 عاما، وهم: شقيقان وصديقان لهما، قد خرجوا للتنزه ولم يعودوا.

وتقدمت أسرة الشقيقين ببلاغ إلى الجهات الأمنية يوم الجمعة، يفيد بأن سيارتين من أصل ثلاثة خرجوا بها، قد وجدتا في الموقع.

وفي التفاصيل، قال ماجد الجذمي، عم الشقيقين: إن مجموعة من الأصدقاء بمن فيهم ابنا شقيقه خرجوا في نزهة إلى أحد الجبال.
وأضاف أن جميعهم عادوا قبل المغرب، عدا ابني شقيقه واثنين من أصدقائهما.

وذكر الجذمي أن ”القلق بدأ يتسرب إلى العائلة، وبعد محاولات التواصل معهم عن طريق الجوالات، تبين أن جميعها مغلقة، وأن آخر ظهور لأحدهم كان عند السابعة بعد المغرب، وبعد توجه العائلة إلى الموقع الذي خرجوا إليه، عثروا على سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة وهي من نوع جيب أبيض“.

وأكد عم الشقيقين، أنه بعد بحث مضن لم يعثروا لهم على أثر، لافتا إلى سقوط أمطار غزيرة تسببت بجريان الأودية.

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