تفاصيل صادمة.. مقتل وإصابة 41 في معركة بالفيوم

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ليلة دامية شهدتها قرية "العجميين" بمركز أبشواى  في محافظة الفيوم، والتي انتهت بمقتل 6 أشخاص وإصابة  35 آخرين فى مشاجرة بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أن طرفي المشاجرة بلغ عددهم قرابة 45 شخصا وأنهم تبادلوا إطلاق الرصاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم لمدة 3 ساعات حتى انتهت بكارثة بقتل وإصابة 41 من طرفى المشاجرة.

وأسفرت التحقيقات التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي باليوم عن أن بداية الواقعة كانت بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على حد فاصل للأراضى الزراعية، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي.

وأوضحت أن كل فريق منهم استعان بأشقائه وأبنائه وتبادل إطلاق الرصاص والأسلحة البيضاء والشوم وحدث كر وفر لمدة 3 ساعات حتى انتهت بمقتل 6 أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة 35 آخرين في المعركة.

وأشارت إلى أنه عقب تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث وقوات الأمن المركزى إلى مكان المشاجرة وتم الدفع بالعديد من القوات إلى القوات، حيث تمكنت القوات من السيطرة على طرفى المشاجرة وتحفظت على عدد من المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة.

كما تبين أن الإصابات جاءت نتيجةى طلقات نارية وجروح وكدمات نتيجة استخدام أسلحة نارية وبيضاء.

تم نقل المتوفين وهم كل من "عبدالمقصود.ع"  54 عاما، و"مصطفى.ع" 50 عاما، و"خليل.إ" 36 عاما، و"أشرف.م" 41 عاما، وأحمد.م 32 عاما، و"سيد.أ" 36 عاما، إلى المشرحة لعرضهم على الطب الشرعى وتشريحهم لبيان أسباب الوفاة.


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