تفارق الحياة بعد 6 ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

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خطيبها

مصطفى حفناوي

منى أيمن

تغادر الحياة

فقدت منى أيمن حياتها بشكل مفاجئ ومأساوي بعد ساعات من إعلان وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وغادرت الشابة منى أيمن الحياة، في مقتبل العمر حيث كانت مخطوبة لشاب مصري عن قصة حب استمرت لـ7 سنوات سافر خلالها ليعمل في الخارج، لأجل إتمام الزواج.

وبحسب الوطن بدأت القصة برسالة على تطبيق واتساب من منى لخطيبها عن مصطفى حفناوي تقول له فيها "مات ..لا إله إلا الله..قلبي اتقبض".

خطيب منى قام بنشر صورة من المحادثة التي لم تخلُ من الحب حيث علق قائلا : "كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بساعات تروحي كدا مني في لحظة مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق".

ويعمل خطيبها مصطفى قنديل بأحد المطاعم بمدينة دبي ، حيث نشر منشورا بشكل مفاجئ وكتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي هتوحشيني أوي مش مصدق أنا لسا مكلمك من ساعتين سبتيني وروحتي فين ربنا يرحمك ويصبرني ويعوض عليا بعيد عنك ومش عارف أجيلك مين هيطبطب عليا من بعدك من هيصبرني علي غربتي بعدك يا رب يا رب صبرني يا رب".

وواصل قنديل كتابة المنشورات المؤثرة حول محبوبته التي رحلت فجأة قائلا : "7 سنين يا حبيبتي معايا ع الحلوة والمرة سبتيني فجأة وروحتي مني وأنا بعيد عنك ومش قادر حتى أشوفك يا حرقة قلبي عليكي" مضيفًا: "بيقولوا ان دفنتك بكره الساعة 9 أنا مش مصدق الكلام دا افتحي كلميني أبوس إيدك أنا مقدرش أعيش لوحدي وانتي عارفه كدا سبتيني فجأة كدا ومشيتي".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من التعاطف الشديد مع "اليوتوبر" مصطفى حفناوي والذي توفي بعد إصابته بجلطة ونزيف في المخ نتيجة لتناول بعض العقاقير والمنشطات، واحتل قائمة الوسوم الأكثر انتشارا "التريند" عبر محركات البحث.


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