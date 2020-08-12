  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:12 ص
Advertisements
بحث متقدم
عماد أديب: هؤلاء فاقوا الشياطين

عماد أديب: هؤلاء فاقوا الشياطين

تغادر الحياة

تفارق الحياة بعد 6 ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

تفاصيل صادمة.. مقتل وإصابة 41 في معركة بالفيوم

تفاصيل صادمة.. مقتل وإصابة 41 في معركة بالفيوم

فضيحة داخل مطار دبي

دولة خليجية تسمح للمقيمين بالعودة دون الحاجة لترخيص مسبق

إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"

بالفيديو.. إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"

مستشار الرئيس: الكلام واضح الموجة الأولى لسه مخلصتش

مستشار الرئيس: الكلام واضح الموجة الأولى لسه مخلصتش

داعية سعودي: اللهم احفظ "بن سلمان" أن يغتال من تحته

داعية سعودي: اللهم احفظ "بن سلمان" أن يغتال من تحته

تدوينة صادمة من تركي الحمد للفلسطينيين

تركي الحمد يشعل تويتر بتدوينة عن "قطر"

فرحة الكادر الطبي بالسعودية

رقص وزغاريد.. فرحة الكوادر الطبية بغلق أجنحة عزل كورونا بالسعودية

مشاري راشد

تدوينة مثيرة لمشاري راشد: هؤلاء مطرودون من رحمة الله

بالفيديو.. إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"

الصفحة الأخيرة

إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"
إليسا تبكي على الهواء مباشرة: "دا ذل"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

طلب مفاجيء من مرتضى منصور لـ الخطيب

#

تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني

#

شاهد .. سيدة تقبل قدم زوجها على الهواء: يستحق أكتر من كدا

#

مرشح يرقص عاريا على الهواء مباشرة

المساعدات

اليسا

الإبراشي

تبكي

مرفأ لبنان

قالت الفنانة اللبنانية إليسا إن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان تعد أسوأ طبقة جاءت في البلاد.

وكانت الفنانة إليسا، قد دخلت في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء حديثها عن تفجير مرفأ بيروت، موجهة الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وساندت لبنان عقب الكارثة.

وأشادت إليسا في الوقت ذاته، بالدور المصري في تلك الأزمة، ووقوفه بجانب الدولة اللبنانية، واصفة ما حدث في مرفأ بيروت بـ"هيروشيما 2"  قائلة:  "نحن أيام الحرب لم نعش ما عشناه في ذلك اليوم".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على التلفزيون المصري، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة في مرفأ لبنان، الذى يعد الشريان الحيوي للدولة، ويجلب من خلاله كل شيء للبلاد.

كما نوهت بأن الشعب اللبناني لن يكتفى برحيل رئيس الحكومة بل كل الطبقة السياسية، "كلن يعنى كلن.. الطبقة السياسية الحالية مستعدة أن يدعكو على جثث العالم"، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شيئا مذلا، معتذرة على الهواء من استكمال المداخلة بسبب البكاء، وقطعت المكالمة ثم عادت مرة أخرى. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فاروق فلوكس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية
» مكاسب عديدة للأهلي من افتتاح الاستاد الجديد
» "كورونا" تضرب صفوف "أتلتيكو مدريد"
» أول رد فعل أمريكي حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا
» بعد ضجة.. العثور على جثث شباب بالسعودية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» صادم.. تويتر يفاجئ مستخدميه بهذا الأمر
» حسام حسن يكشف عن أفضل 3 لاعبين في مصر: 2 من الأهلي و واحد من الزمالك
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها بعد كشفها عن ديانتها الحقيقية
» الإعدام لمطرب شاب بتهمة الإساءة لسيدنا محمد
» رد غير متوقع من أحمد فلوكس بعد هجوم هاني شاكر عليه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة