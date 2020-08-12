دولة خليجية تسمح للمقيمين بالعودة دون الحاجة لترخيص مسبق

12 أغسطس 2020 - 10:52 ص

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء السماح للمقيمين الموجودين خارج البلاد حاليا، بالعودة إلى البلاد، دون الحاجة لتقديم طلب، بعدما بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة، بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا.





وحددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تاريخ عودة المقيمين في الثاني عشر من الشهر الجاري، بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.





ونوهت هيئة الطوارئ بإلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس كورونا، بواسطة المختبرات المعتمدة في الدول واشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد على (96) ساعة قبل الإقلاع.



