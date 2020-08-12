» فاروق فلوكس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

غادر الفنان فاروق فلوكس المستشفى بعد إجرائه عملية جراحية، خلال اليومين الماضيين، عقب استقرار وضعه الصحي.

وحسب وسائل إعلام قال فلوكس إنه أجرى عملية استئصال للمرارة، ورافقته ابنته نظرًا لكبر سنه حتى أصبح بحالة صحية جيدة، مبينا أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة لمدة أسبوع على الأقل.

وحسب وسائل إعلام قال فلوكس إنه أجرى عملية استئصال للمرارة، ورافقته ابنته نظرًا لكبر سنه حتى أصبح بحالة صحية جيدة، مبينا أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة لمدة أسبوع على الأقل.

وتابع الفنان قائلا إنه سيعود للمستشفى بعد أيام لمتابعة حالته الصحية مجددا، موجها الشكر لكل من قام بالاطمئنان على صحته، كما أثنى على موقف أسرته التي وقفت بجانبه.

وتابع الفنان قائلا إنه سيعود للمستشفى بعد أيام لمتابعة حالته الصحية مجددا، موجها الشكر لكل من قام بالاطمئنان على صحته، كما أثنى على موقف أسرته التي وقفت بجانبه.