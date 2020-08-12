رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يؤجل تصفيات كأس العالم وأمم آسيا حتى 2021

12 أغسطس 2020 - 11:19 ص

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "AFC "، تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 حتى عام 2021 بسبب الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأفاد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأن مباريات تصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا والتي كانت من المقرر أن تقام في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين قد تم تأجيلها للعام المقبل.

ويرى المسئولون في الاتحاد، أن تلك الخطوة تهدف إلى ضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بالمنتخبات الوطنية.

وأكد الاتحاد أنه بصدد تحديد مواعيد جديد لمباريات التصفيات وفقًا للأجندة الدولية في عام 2021