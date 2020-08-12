الأهلى يدرس بيع نجمه لـ «بيراميدز»

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الرياضة

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الأهلى وبيراميدز

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التخطيط

ناصر ماهر

تدرس لجنة التخطيط بالأهلي عرض بيراميدز، الخاص بشراء ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وذلك  بداية من الموسم المقبل.

وترغب إدارة بيراميدز فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء.

وينتظر مسئولو بيراميدز رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب، وذلك قبل استطلاع رأي اللاعب نفسه الذي أكد أنه في حالة الرحيل عن الأهلي ستكون وجهته الاحتراف أو البقاء في سموحة الذي يفضله عن أي نادي مصري آخر.


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