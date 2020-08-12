لحظة هروب متحدث التحالف الدولي ببغداد أثناء سقوط صاروخ

12 أغسطس 2020 - 12:09 م

في واقعة نادرة وبشكل مفاجئ، غادر المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل مايلز كاغنز، لقاء تلفزيونيا مباشرا، وذلك إثر قصف صاروخي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكان صاروخ من نوع " كاتيوشا " قد سقط في المنطقة الخضراء، التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الأجنبية، وضمنها السفارة الأمريكية.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، الممولة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية تحاول استهداف السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وبحسب تصريحات خلية الإعلام الأمني، فإن الصاروخ سقط قرب الجسر المعلق، لافتة إلى أن المعلومات تشير إلى أن هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد.

وأضافت الخلية في بيان لها ، أن القوات الأمنية عثرت على صاروخ آخر معد للإطلاق، وتعاملت معه.