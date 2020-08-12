» بدولة عربية.. السيول والأمطار تخلف 172 قتيلا ومئات المصابين

12 أغسطس 2020 - 12:38 م



تسببت الأمطار والسيول التي ضربت اليمن في الأسابيع الأخيرة بوفاة 172 شخصًا على الأقل في أنحاء البلاد، بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات.



وأدت الأمطار الغزيرة التي ضربت اليمن منذ منتصف يوليو الماضي أيضًا إلى تدمير العديد من المباني والمنشآت، كما تضررت مواقع على لائحة التراث العالمي لليونسكو، خاصة في صنعاء القديمة وشبام وزبيد.



إلى ذلك، أعلن مسئول حكومي في محافظة مأرب لوكالة "فرانس برس"، أن "حصيلة ضحايا مأرب ارتفعت إلى 30 قتيلًا، بينهم 19 طفلًا أعمارهم أقل من 13 عامًا نتيجة السيول المتدفقة وفيضان سد مأرب لأول مرة".



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة، إن الأمطار أضرت أيضًا بـ1340 أسرة من النازحين.

