علاء مبار ك يسخر من حمد بن جاسم بمقطع من " مدرسة المشاغبين"

12 أغسطس 2020 - 12:52 م

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك من رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بمقطع فيديو من مسرحية مدرسة المشاغبين.

ونشر علاء مبارك مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" تغريدات آخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول إن تغريداته هى ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".

وأضاف أن المضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه.. لا والله.

وكان بن جاسم قد كتب على حسابه في تويتر :" وما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة بسبب هذه المغامرا"ت .

وأضاف: وقد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ .