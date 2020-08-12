ثورة غضب في غرفة ملابس الزمالك

12 أغسطس 2020 - 12:53 م

سادت حالة من الغضب بين لاعبي فريق الزمالك، بسبب قرار مرتضى منصور رئيس النادي، بعدما وقّع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب شارك في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري المصري.

وبحسب الإعلامي أحمد شوبير، أكد في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن هناك ثورة غضب من جانب لاعبي الزمالك بسبب عقوبة الـ100 ألف جنيه.

وأشار "شوبير" في حديثه إلى أن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، تدخل وقرر تأجيل العقوبة لنهاية الموسم.

وتعادل الاتحاد مع الزمالك 1-1 في المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم 18، على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.