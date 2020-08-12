الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا الروسي

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وكالات - الدويني فولي

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الصحة العالمية

فيروس كورونا

لقاح

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بتنسيق الجهود مع السلطات الروسي وعلماءها بشأن اللقاح الروسي المبتكر مؤخرا واحتمال اعتماده من قبلها بعد الدراسات العلمية الإضافية عليه.

وقالت المنظمة: "نحن على تواصل مستمر مع العلماء والأطباء الروس ونتطلع إلى التعاون وهناك فرصة جدية لدراسة هذا اللقاح المعلن مؤخرا وفي حال أثبت نجاحه فسيتم اعتماده ليكون مدخلا لإنقاذ الملايين من البشر".


وأشارت منظمة الصحة أن اللقاح بحاجة لدراسات واختبارات دولية للحصول على تسجيل وترخيص عالمي ومن بعدها يمكن أن يتوفر في مختلف دول العالم.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.


وأضاف بوتين: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".


وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.

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