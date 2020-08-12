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مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلى قبل مواجهة الإنتاج

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الاهلى
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الاهلى

بطولة

مختار مختار

أجرى فريق الأهلي مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل 24 ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

فى سياق آخر حرص رينيه فايلر المدير الفني، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الجماعي للفريق

وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.


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