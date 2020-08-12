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مرزوق الغانم للكويتيين: غدا سأزف لكم هذه البشرى

عبد القادر وحيد

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مرزوق الغانم

نائب سمو الأمير

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إنه سينقل للشعب الكويتي  غدا ما يثلج صدره.

وأضاف الغانم على حسابه في تويتر :" للتو تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد، واستمعت إلي توجيهاته ونصائحه بشأن المشهد السياسي الحالي ، وغدا سأنقل للشعب الكويتي ما يتعلق بتلك التوجيهات التي تثلج الصدر والتي تعكس إيمان سموه بالمؤسسات الدستورية".

وأوضح الغانم أيضا أنني التقيت قبل قليل أخي سمو رئيس مجلس الوزراء ، وكان اللقاء مثمرا وبناءا ، وسأنقل للصحافة غدا أبرز ما جاء في اللقاء.

وتفاعل رواد تويتر مع تدوينات الغانم، حيث علق أحدهم :" بوعلي دامك استلمت التوجيهات من سموه ليش غدا تعلمنا طبخه هي الله يهديك علمنا اليوم وإلا خلك ساكت وباكر هات ما بجعبتك".

كما علق آخر :" أشهد الله الذى فى السماء عرشه وفى الارض سلطانه وفى البحر سبيله وفى الجنة نعيمه وفى النار عذابه انى احبك فى الله وبانى ادعو لك الله عن ظهر غيب أن يمتعك بصحتك وعافيتك ماحييت وهذه شهادة مقيم بدولتكم الموقرة وانا كنت قد مدحت سموك بقصيدة من قبل لكنك لم تنظر اليها ادام الله عزك".


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