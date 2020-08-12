» وفاة 20 عسكريا إيرانيا بفيروس كورونا

12 أغسطس 2020 - 02:24 م

قال مصطفى مداح، مساعد قائد الجيش الإيراني لشئون الصحة والإمداد، إن 20 عسكريا توفوا في صفوف الجيش بفيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 4 من الكوادر الطبية.





وأضاف مداح، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإيراني قدم خدمات لمكافحة الجائحة في 38 مستشفى على مستوى البلاد، وخصص ثلثي الأسرة في مشافي الجيش لمعالجة المصابين بالفيروس.





وأشار إلى أن الجيش خصص مستشفى كاملا في العاصمة طهران لمعالجة المرضى، فيما خصص كافة أسرة المستشفيات للمصابين بالفيروس في مدن الأهواز و رشت وخرم آباد.





في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد المتعافين من الوباء في البلاد إلى 290244 شخصا.





وأوضحت أن 3940 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، وقد تم إجراء 2.763.255 فحص تشخيص الوباء في إيران حتى اليوم.



