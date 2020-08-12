الأهلى يطالب «أزارو» بالعودة للقاهرة

12 أغسطس 2020 - 02:36 م

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، إن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لديها قناعة تامة بضرورة عودة المغربي وليد أزارو، لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وقال "العميد" عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لجنة التخطيط في الأهلي طلبت من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة معه لحسم مصيره مع النادي قبل الموسم الجديد".

وواصل:" اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع إجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية".