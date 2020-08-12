برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

12 أغسطس 2020 - 02:43 م

أعلن نادي برشلونة الإسبانى، اليوم الأربعاء، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ويواجه فريق برشلونة نظيره بايرن ميونخ، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.





وقال نادى برشلونة، فى بيانه الذى نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد اختبارات PCR التي أجريت بعد ظهر أمس الثلاثاء على تسعة لاعبين من المقرر أن يبدأوا فترة الإعداد للموسم الجديد، ثبت أن أحدهم مصاب بفيروس كورونا".





وأضاف: "لا تظهر على اللاعب أي أعراض، ويتمتع بصحة جيدة، وتم عزله بمنزله".





كما أكد البيان: " أن النادي أبلغ السلطات الرياضية والصحية ذات الصلة بالموضوع، وتم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات PCR عليهم".



