» بينهم جنسيات عربية وأوربية.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح .

وقال مصدر في وزارة الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية.

وقال مصدر في وزارة الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية.

وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، كما تستمر الجمعيات الأهلية في رفع الانقاض بعدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.

وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، كما تستمر الجمعيات الأهلية في رفع الانقاض بعدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.