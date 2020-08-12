بعد الإعلان عن لقاح كورونا.. صدمة روسية "الإصابات تصل لـ 900 ألف"

12 أغسطس 2020 - 02:53 م

في تطور جديد لانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلنت السلطات الروسية، مساء أمس الثلاثاء تجاوز حصيلة فيروس كورونا في البلاد حاجز الـ 900 ألف إصابة والتي بلغت 902.701 ألف حالة.

وأضافت روسيا أن الحالات التي تم تسجيلها 5102 ألف إصابة بالإضافة إلى تسجيل 129 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 15.260 ألف وفاة.

يأتي هذا عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تسجيل لقاح لفيروس كورونا الجديد مؤكدا على أن اللقاح خضع لجميع الفحوص اللازمة.

وأضاف بوتين أن اللقاح خضع لجميع الفحوصات اللازمة وأن إحدى بناته تناولت اللقاح، وأن درجة حرارتها كانت أعلى قليلًا لكنها تشعر بتحسن الآن، حيث يعد اللقاح الروسي ، أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم، في الوقت الذي تخضع فيه العديد من لقاحات الفيروس إلى التجارب السريرية.