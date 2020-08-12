الأردن يقرر غلق الحدود مع سوريا ويكشف السبب الخطير

12 أغسطس 2020 - 03:09 م

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الحدود مع سوريا لأسبوع بدءا من غد، الخميس، بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تسجيل الأردن مؤخرًا صفر إصابات .

وقررت وزارة الداخلية إغلاق حدود جابر بين الأردن وسوريا لمدة أسبوع بسبب الوضع الوبائي .

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة عدم نيتها إغلاق الحدود مع الجانب السوري بسبب السيطرة الكاملة من قبل الجهات الصحية على القادمين والمغادرين .

وكان مصدر أردني، اليوم الأربعاء، أعلن إصابة 6 أشخاص من العاملين في مركز جمرك جابر، بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 11 حالة .