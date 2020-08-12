  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:46 م
Advertisements
بحث متقدم
حريق ميدان الرماية

بالصور.. حريق هائل في ميدان الرماية بالجيزة

بيلا كشك

صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

السعودية- كورونا

لليوم الثاني.. ارتفاع متصاعد في إصابات كورونا بالسعودية

قتل

جريمة مروعة.. حرق شاب عاشر خطيبته وحملت منه سفاحًا

الأردن

الأردن يقرر غلق الحدود مع سوريا ويكشف السبب الخطير

أمير الكويت

الكويت تزف بشرى سارة للوافدين وتمنحهم إقامة 5 سنوات

بعد الإعلان عن لقاح كورونا.. صدمة روسية "الإصابات تصل لـ 900 ألف"

بعد الإعلان عن لقاح كورونا.. صدمة روسية "الإصابات تصل لـ 900 ألف"

مرزوق الغانم للكويتيين: غدا سأزف لكم هذه البشرى

مرزوق الغانم للكويتيين: غدا سأزف لكم هذه البشرى

رمضان صبحى

مفاجأة «بيراميدز» يحصل على توقيع رمضان صبحى

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا الروسي

جريمة مروعة.. حرق شاب عاشر خطيبته وحملت منه سفاحًا

قضايا وحوادث

قتل
قتل

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجار الله يفجر مفاجأة عن فيديو حرق العلم الكويتي بمصر

#

جريمة مروعة تهز بلدا عربيا.. شرطي يقتل زوجته وأقاربها

#

عاشر ابنة زوجته وحملت منه سفاحًا والنهاية صادمة

#

جريمة قتل مروعة بسبب ألفاظ خادشة بالسعودية

قتل

حرق

شاب

حطيبة

عاشر

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جريمة مروعة ضحيتها شاب عشريني بسبب معاشرة خطيبته وحملها منه سفاحًا، فما كان من الأب إلا أن ترك ابنته وانتقم من خطيبها بتعذيبه وقتله وحرق جثته.

وفي التفاصيل، التي رواها والد الشاب القتيل لـ"اليوم السابع"، إن ابنه تقدم لخطبة فتاة تدعى شادية ثم اختفى بعد ذلك مرة واحدة .

وأضاف: "ذهبت إلى القسم وفوجئت بصورة ابني ضمن المتوفيين ، والضابط سألني عن الصورة وأصحابه وبعد التحقيقات توصلوا إلى أن مرتكب الواقعة هو والد البنت”، متابعا: “بدل ما يحاسب ابني كان حاسب ابنته، كيف يقوم بتهريب ابنته ويموت ابني بهذه الطريقة".

وواصل الأب الحزين والدموع تفر من عينيه: "قام بضرب ابني وتعذيبه وطعنه وحرقه، والقانون سوف يأتي بحق ابني، واسألوا البنت كانت بتحب ابني، ومش عارف أعيش بغير محمد، حياتي اتحطمت، هو اللي كان بيأكلني وبيأكل أخواته ، وأطالب بالقصاص، وطمعان في ربنا أنه يريح ابني اللي مرمي في التربة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بينهم جنسيات عربية وأوربية.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلًا
» وفاة 20 عسكريا إيرانيا بفيروس كورونا
» أول حالة وفاة بصفوف "الدراويش" بـ كورونا
» الرئيس الجزائري: "عصابة" داخل السجون تحرك الأفراد والأموال
» طعن مسئول قضائي إيراني وسط الشارع
» فيديو مروع.. ثعبان ينهي حياة 9 رؤوس من الأغنام
» بدولة عربية.. السيول والأمطار تخلف 172 قتيلا ومئات المصابين
» وافقت على الزواج منه بعد إشعال النار في جسده
» كويتي يلاحق فتاة حتى باب منزلها.. ماذا حدث
» فاروق فلوكس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية
» مكاسب عديدة للأهلي من افتتاح الاستاد الجديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة