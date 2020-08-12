لليوم الثاني.. ارتفاع متصاعد في إصابات كورونا بالسعودية

12 أغسطس 2020 - 03:18 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مؤشر على مواصلة عودة الارتفاع في الإصابات مرة أخرى.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 293037 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 2151 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 257269 حالة .

وأوضحت أنه تم تسجيل 36 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3269 حالة.

وأمس الثلاثاء، سجلت المملكة 1521 حالة إصابة جديدة، مقارنة مع 1257 إصابة سجلت أول أمس الإثنين .

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 291468 إصابة منذ انتشار الفيروس في البلاد .