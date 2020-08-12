صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

12 أغسطس 2020 - 03:31 م

تلقى الوسط الفني صدمة جديدة، بوفاة الفنانة والإعلامية ?بيلا كشك? الحياة، يوم أمس الثلاثاء، بعد ساعات من وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، والذي سبب حالة حزن كبيرة بين الفنانين.

ونعاها الكاتب علاء منصور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي بعد صراع سنتين مع السرطان اللي كانت دايمًا بتشجعنى وواقفة جنبي وجنب الكل في عز احتياجها للناس ربنا يرحمك يا بيلا ادعولها ".

كشك قدمت برنامج "طبيب البلد" على قناة "صدى البلد"، ولها تجربة تمثيلية قبل بدء صراعها مع المرض من خلال المشاركة بدور "شيرين" وهي مدرسة لغة فرنسية صارخة الجمال وتتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وذلك في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، وشاركها البطولة الممثلة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" والممثلة سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكي وإخراج علي رجب .



