  • الأربعاء 12 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:46 م
Advertisements
بحث متقدم
حريق ميدان الرماية

بالصور.. حريق هائل في ميدان الرماية بالجيزة

بيلا كشك

صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

السعودية- كورونا

لليوم الثاني.. ارتفاع متصاعد في إصابات كورونا بالسعودية

قتل

جريمة مروعة.. حرق شاب عاشر خطيبته وحملت منه سفاحًا

الأردن

الأردن يقرر غلق الحدود مع سوريا ويكشف السبب الخطير

أمير الكويت

الكويت تزف بشرى سارة للوافدين وتمنحهم إقامة 5 سنوات

بعد الإعلان عن لقاح كورونا.. صدمة روسية "الإصابات تصل لـ 900 ألف"

بعد الإعلان عن لقاح كورونا.. صدمة روسية "الإصابات تصل لـ 900 ألف"

مرزوق الغانم للكويتيين: غدا سأزف لكم هذه البشرى

مرزوق الغانم للكويتيين: غدا سأزف لكم هذه البشرى

رمضان صبحى

مفاجأة «بيراميدز» يحصل على توقيع رمضان صبحى

نتائج واعدة.. 4 لقاحات روسية أثبتت سلامتها ضد كورونا

الصحة العالمية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا الروسي

صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

الصفحة الأخيرة

بيلا كشك
بيلا كشك

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تفارق الحياة بعد 6 ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

#

التقرير الطبي يفجر صدمة عن سبب وفاة مصطفى حفناوي

#

ماذا كتب مصطفى حفناوي عن الموت قبل وفاته بـ 15 يوما؟

#

رد فعل ناري من هاني شاكر بعد إهانة أحمد فلوكس له بسبب مصطفى حفناوي

وفاة

فنانة

مصطفى حفناوي

بيلا كشك

تلقى الوسط الفني صدمة جديدة، بوفاة الفنانة والإعلامية ?بيلا كشك? الحياة، يوم أمس الثلاثاء، بعد ساعات من وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، والذي سبب حالة حزن كبيرة بين الفنانين.

ونعاها الكاتب علاء منصور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي بعد صراع سنتين مع السرطان اللي كانت دايمًا بتشجعنى وواقفة جنبي وجنب الكل في عز احتياجها للناس ربنا يرحمك يا بيلا ادعولها ".

كشك قدمت برنامج "طبيب البلد" على قناة "صدى البلد"، ولها تجربة تمثيلية قبل بدء صراعها مع المرض من خلال المشاركة بدور "شيرين" وهي مدرسة لغة فرنسية صارخة الجمال وتتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وذلك في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، وشاركها البطولة الممثلة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" والممثلة سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكي وإخراج علي رجب .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بينهم جنسيات عربية وأوربية.. ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلًا
» وفاة 20 عسكريا إيرانيا بفيروس كورونا
» أول حالة وفاة بصفوف "الدراويش" بـ كورونا
» الرئيس الجزائري: "عصابة" داخل السجون تحرك الأفراد والأموال
» طعن مسئول قضائي إيراني وسط الشارع
» فيديو مروع.. ثعبان ينهي حياة 9 رؤوس من الأغنام
» بدولة عربية.. السيول والأمطار تخلف 172 قتيلا ومئات المصابين
» وافقت على الزواج منه بعد إشعال النار في جسده
» كويتي يلاحق فتاة حتى باب منزلها.. ماذا حدث
» فاروق فلوكس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية
» مكاسب عديدة للأهلي من افتتاح الاستاد الجديد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة