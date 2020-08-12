بالصور.. حريق هائل في ميدان الرماية بالجيزة

12 أغسطس 2020 - 03:42 م

اندلع حريق هائل منذ قليل في ميدان الرماية، حيث تحاول فرق الإطفاء بقطاع الحماية المدنية في الهرم ، السيطرة على النيران .

وشبًّ حريق في حديقة بالقرب من نادي الرماية بالهرم، اليوم الأربعاء .

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بميدان الرماية بنطاق قسم الهرم .

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى المنشآت المجاورة .

وتبين بالفحص المبدئي، نشوب الحريق في عدد من الأشجار بحديقة بالقرب من نادي الرماية .

وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران .

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

يذكر أن ميدان الرماية قد شهد منذ 3 أيام حريق هائل سيطرت عليه وحدات الحماية المدنية بالقرب من محطة الوقود، أمام البوابة الأولى بمنطقة حدائق الأهرام على طريق الفيوم، وتسبب الحريق في تعطل حركة السيارات بالكامل الأمر الذي دفع أفراد الشرطة المتواجدين بسرعة مساعدة قائدي السيارات في تسيير الحركة .