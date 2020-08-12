عمرو دياب يطلق زوجته رسميًا

12 أغسطس 2020 - 03:45 م

مازالت أسئلة الجمهور تطارد الفنان عمرو دياب، بشأن أم أبنائه السعودية زينة عاشور، خاصة بعد ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني، متسائلين عن طلاقهما من عدمه.

ونقل موقع -صدى البلد- من مصدر مقرب من "زينة" أنها طلقت رسميا من عمرو دياب منذ ما يقارب العامين، بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما بالفعل .

ولكن المصدر لم يؤكد أو ينفي وجود علاقة بين هذا الطلاق من ناحية، وقصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني، التي توجت بالزواج لاحقا، حسبما يؤكد مقربون وأصدقاء منهما، ودون أن يؤكد الزوجان نفسهما للإعلام .

يذكر أن عمرو دياب متزوج حاليا وبشكل رسمي من دينا الشربيني، دون تصريح علني لأي منهما، وسبق له الزواج مرتين، الأولى هي الفنانة شيرين رضا التي أنجبت له ابنته الأولى نور، ثم طلقا، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها 3 أبناء هم "كنزي" و"عبدالله" و"جنى" ثم طلقا أيضا .