سامح شكري يوجه رسالة صارمة بشأن سد النهضة

12 أغسطس 2020 - 03:51 م

وجه وزير الخارجية، سامح شكري، رسالة صارمة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك أثناء تواجده وسط عدد من المصريين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء .

وقال وزير الخارجية، في برنامج "صباحك مصري" على شاشة "إم بي سي مصر" بشأن أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للتصويت: "إن شاء الله هنستمر في إعطاء هذا الموضوع الأولوية، والمفاوضات سنستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية ".

وتابع وزير الخارجية: " سنعمل على اتخاذ كل إجراء لحماية موارد مصر المائية، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد".

وعن زيارته التضامنية إلى لبنان أمس، أضاف بقوله: "سنقف مع لبنان في كل التحديات خاصة في الوضع السياسى الراهن"، مشيرا إلى أن المستشفى الميدانى المصري قدم خدمات لكل المواطنين ودورها حيوي في تقديم الرعاية الصحية، متابعا: "المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت لبنان كان لها أثر كبير ونتضامن مع الشعب اللبناني وتعازينا له"