إصابة بشار الأسد بوعكة صحية أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان

12 أغسطس 2020 - 03:55 م

أصيب رئيس النظام السوري بشار الأسد، بوعكة صحية أثناء إلقاءه كلمة أمام البرلمان السوري، اليوم الأربعاء.

وقال التليفزيون السوري، إن الرئيس بشار الأسد يعاني من انخفاض في ضغط الدم لعدة دقائق أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان لكنه واصل كلمته بشكل طبيعي .

وكان قد بعث بشار الأسد، برقية إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون أكد فيها وقوف سورية إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم .

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، قال الرئيس الأسد: آلمنا كثيراً الحدث الجلل الذي وقع في مرفأ بيروت وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى .