أستاذ علوم سياسية يكشف 5 مهام لمجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة

12 أغسطس 2020 - 04:00 م

كشف الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، مهام مجلس الشيوخ.

وقال عودة خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة خلال تغطية خاصة تقدمها قناة صدى البلد بمناسبة انتخابات مجلس الشيوخ «وظائف مجلس الشيوخ تتمثل في 5 وظائف من بينها 4 خاصة بالمناقشة ووظيفة خاصة بالإقرار التي ترتبط بالمسائل المتعلقة بالسيادة والمعاهدات».

وتابع «عظمة مجلس الشيوخ تتمثل في وظيفته ببناء الرأي العام الذي يقود نحو الاستقرار».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، فتح اللجان الفرعية أمام الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.



