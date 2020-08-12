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الموت يخطف فنان شهير بعد صراع مع المرض

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الغنان سناء شافع
الغنان سناء شافع

أحمد سالم

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وفاة فنان شهير بعد معاناة مع المرض

توفى منذ قليل الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية  خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه غير مصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل “ليالينا 80” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “القمر آخر الدنيا” مع بشرا وهشام اسماعيل


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