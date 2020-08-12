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بيان من الخارجية بشأن تصاعد الأحداث بين العراق وتركيا

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أحمد سالم

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أصدرت الخارجية المصرية بياناً هاجمت فيه الاعتداء التركى على سيادة العراق، حيث استهدفت طائرة تركية بدون طيار مركبة عسكرية عراقية وقتلت ضابطين.

وجاء فى بيان الخارجية “إن مصر تدين استهداف طائرة مسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة سيدكان شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكاً مرفوضا لسيادة العراق الشقيق، وتهديداً جديداً للأمن والاستقرار الإقليمي”.

كما تقدمت الخارجية المصرية بخالص تعازيها لأسر الضحايا وللجيش العراقى ، مؤكدة تضامن مصر حكوماً وشعباً مع حكومة وشعب العراق فى مواجهة الممارسات الاستفزازية التركية .

وشددت الخارجية على موقف مصر الداعم للعراق وعلى ضرورة احترام سيادته ووحدة وسلامة أراضيه 


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