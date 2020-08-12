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وصول رابع طائرات الجسر الجوي بين مصر ولبنان

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طائرة
طائرة

أحمد سالم

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وصلت الطائرة المساعدات الرابعة، اليوم الإربعاء، من الجسر الجوي الإغاثي المصري الذي وجه بإقامته الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان وشعبه.

وجاء ذلك لمواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية الناجمة عن انفجار ميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

وتضم طائرة المساعدات المصرية 14 طنا من المواد الغذائية الإغاثية والتي تمثل ضرورة قصوى للشعب اللبناني الشقيق، حيث تضم 14 طنا من من الطحين/الدقيق، لتعويض المخزون الاستراتيجي اللبناني من القمح وضمان عدم انفطاع دورة انتاج الخبز


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