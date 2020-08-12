برابط مباشر.. ننشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

يعقد الازهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا يتم بثه مباشرًا عبر صحفتها الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس الموافق 13 أغسطس.

ويذكر أن سيتم إعلانها لكل طلاب الثانوية الازهرية على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً.

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