"بلا رحمة".. فيديو لأم وابنتها يهز سوريا

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سوريا

فيديو

دهس

أم وابنتها

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، على وقع حادثة بشعة تمثلت في عملية دهس سائق سيارة المارة في مدينة اللاذقية.

ويظهر الفيديو كيف حاول سائق سيارة دهس المارة في الشارع بعد توقيفه محاولا الهرب من الشرطة غير مكترث بحياة الآخرين.

وبحسب الفيديو المتداول، قال النشطاء إن سائق سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قد دهس امرأة مع ابنتها في شارع 8 آذار في المدينة دون أن يتم ذكر مصير السيدة وابنتها، ووفق الفيديو فإن عناصر الشرطة حين حاولوا إنزال السائق قاد سيارته بعيدا وألحق أضرارا كبيرة في 5 سيارات مركونة بالقرب منها وصدم 3 دراجات تابعة لفرع المرور على الرغم من وجود بعض المارة.

وسرعان ما طاردت دراجات الشرطة سائق السيارة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، ولا تزال التحقيقات جارية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع أقسى عقوبة على الجاني بسبب فعلته الشنيعة التي وصفوها بأنها جريمة بلا رحمة.


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