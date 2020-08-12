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اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

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اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين
اكتشاف فيروس كورونا على عبوات المأكولات البحرية بالصين

فتحي مجدي

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قالت السلطات المحلية، إن السلطات في الصين عثرت على فيروس كورونا الجديد على عبوات المأكولات البحرية المجمدة المستوردة التي وصلت من مدينة داليان الساحلية، والتي عانت مؤخرًا من زيادة الحالات.
وتم العثور على الفيروس على العبوة الخارجية للمأكولات البحرية المجمدة التي اشترتها ثلاث شركات في مدينة يانتاى الساحلية في مقاطعة شاندونج الشرقية.

وقالت حكومة مدينة يانتاى في بيان، إن المأكولات البحرية كانت من شحنة مستوردة وصلت من داليان لكنها لم تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

في يوليو، عثر ضباط الجمارك في داليان، وهو ميناء رئيسي في مقاطعة لياونينج الشمالية الشرقية على فيروس كورونا في عبوات الروبيان المجمد المستوردة من الإكوادور، ثم أوقفت الصين الواردات من ثلاثة منتجين للجمبري الإكوادوري.

ويُعتقد أن فيروس كورونا الجديد ظهر في سوق المأكولات البحرية والحياة البرية في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي. وانتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، مع عودة بعض الحالات الجديدة إلى الصين من المسافرين العائدين.

وقالت حكومة يانتاى، إن بعض المأكولات البحرية التي اشترتها شركات يانتاى الثلاث تمت معالجتها للتصدير، بينما تم الاحتفاظ بالباقي في مخازن مبردة ولم تدخل السوق.

عندما سئل عما إذا كان قد تم تصدير أي من المأكولات البحرية المصنعة، رفض أحد الموظفين في وحدة الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في يانتاى الإدلاء بمزيد من التفاصيل، في إشارة من رويترز إلى بيان حكومة مدينة يانتاى.

وقالت حكومة المدينة إن السلطات أغلقت البضائع. وأضافت أن كل من تعامل مع البضائع يخضع للحجر الصحي وأثبتت نتائج فحوصه عدم إصابته بفيروس كورونا.


بدأ تفشي فيروس كورونا الأخير في مدينة داليان في أواخر يوليو، حيث عملت الحالة الأولى في شركة معالجة المأكولات البحرية. بحلول 9 أغسطس أبلغت داليان عن 92 حالة.

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