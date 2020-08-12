» وفاة طفل مصاب بكورونا بسبب نوبة صرع أثناء الاستحمام

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بالأسماء والصور: شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
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صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي
لليوم الثاني.. ارتفاع متصاعد في إصابات كورونا بالسعودية
فتحي مجدي
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