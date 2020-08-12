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وفاة طفل مصاب بكورونا بسبب نوبة صرع أثناء الاستحمام
وفاة طفل مصاب بكورونا بسبب نوبة صرع أثناء الاستحمام

فتحي مجدي

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توفي صبي من جورجيا يبلغ من العمر سبع سنوات مصاب بفيروس كورونا المستجد، بعدنا أصيب بنوبة صرع في حوض الاستحمام وغرق.

أفادت شبكة (CNN) أن الطبيب الشرعي في مقاطعة تشاثام بيل ويسينجر قال إن الطفل، الذي لم يكن يعاني من مشاكل صحية أساسية تعرض لنوبة بسبب ارتفاع في درجة الحرارة.


وذكرت أن الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته تم العثور عليه فاقد الوعي في حوض الاستحمام وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته.


وكان سبب الوفاة الغرق النجم عن إصابته بالحمى بسبب فيروس كورونا، حسبما أفيد.


وسبق أن أفادت الأنباء أن الطفل مرض بعد زيارة كنيسة في سافانا، حيث كان على اتصال مع اثنين من كبار السن من السكان اللذين أصيبا أيضًا وتوفيا بسبب الفيروس.


وقال الحاكم براين كيمب في بيان: "موت هذا الطفل مأساوي للغاية، ونحن نصلي من أجل أحبائه في هذا الوقت العصيب".

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